Референдум в Херсоне состоялся

«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8 603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», - передает ее сообщение РИА Новости.