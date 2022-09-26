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19 минут назад

Немцы отметили изменение позиции Зеленского после слов Путина

Мария Иванова

Немецкая газета Die Welt рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский больше не считает блефом заявления России о ядерном оружии. Читатели газеты решили, что украинский президент начал серьезно относиться к ситуации.

Президент РФ Владимир Путин, объявляя частичную мобилизацию, обвинил Запад и Украину в ядерном шантаже. К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».

«Это не блеф», - подчеркнул он.

Зеленский после этого заявил, что не верит в применение ядерного оружия Россией, так как «мир этого не позволит».

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Die Welt отмечает, что теперь украинский президент изменил свою точку зрения.

«Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. <…> Я не думаю, что он [Путин] блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу», - заявил Зеленский.

«Ага, теперь Зеленский серьезно относится к Путину», - написал в комментариях к статье Dr. H.

«Путин не блефует с ядерными угрозами, - заявил Зеленский». До вчерашнего дня он еще заявлял об обратном. Ну и комик», - написал Gordon.

«Зеленский должен, наконец, договориться или заниматься этим в одиночку. Я устал от конфликтов, доминирующих в нашей повседневной жизни. Шоумен заранее получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры с участием НАТО/США», - заявил Martin M.

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