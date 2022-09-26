Немцы отметили изменение позиции Зеленского после слов Путина

Немецкая газета Die Welt рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский больше не считает блефом заявления России о ядерном оружии. Читатели газеты решили, что украинский президент начал серьезно относиться к ситуации.
Президент РФ Владимир Путин, объявляя частичную мобилизацию, обвинил Запад и Украину в ядерном шантаже. К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия».
Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».
«Это не блеф», - подчеркнул он.
Зеленский после этого заявил, что не верит в применение ядерного оружия Россией, так как «мир этого не позволит».
Die Welt отмечает, что теперь украинский президент изменил свою точку зрения.
«Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. <…> Я не думаю, что он [Путин] блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу», - заявил Зеленский.
«Ага, теперь Зеленский серьезно относится к Путину», - написал в комментариях к статье Dr. H.
«Путин не блефует с ядерными угрозами, - заявил Зеленский». До вчерашнего дня он еще заявлял об обратном. Ну и комик», - написал Gordon.
«Зеленский должен, наконец, договориться или заниматься этим в одиночку. Я устал от конфликтов, доминирующих в нашей повседневной жизни. Шоумен заранее получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры с участием НАТО/США», - заявил Martin M.