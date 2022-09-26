Президент Южной Кореи назвал конгрессменов «дебилами» после беседы с Байденом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель публично выругался в сторону американских конгрессменов после беседы с главой США Джо Байденом. Как сообщает «Газета.Ru», он назвал законодателей «дебилами».

«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — сказал Юн Сок Ель своим помощникам в эфире телеканала MBC.

Предположительно, слова южнокорейского президента касаются обещания Джо Байдена внести в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 6 млрд долларов. Для этого шага главе Белого дома требуется одобрение со стороны конгресса.