Президент Южной Кореи назвал конгрессменов «дебилами» после беседы с Байденом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель публично выругался в сторону американских конгрессменов после беседы с главой США Джо Байденом. Как сообщает «Газета.Ru», он назвал законодателей «дебилами».
«Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе», — сказал Юн Сок Ель своим помощникам в эфире телеканала MBC.
Предположительно, слова южнокорейского президента касаются обещания Джо Байдена внести в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 6 млрд долларов. Для этого шага главе Белого дома требуется одобрение со стороны конгресса.
Напомним, что ранее Юн Сок Ель заявлял, что не собирается добиваться насильственного свержения власти в КНДР. При этом он признал, что не может гарантировать безопасность власти Ким Чен Ына и Трудовой партии Кореи.