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2 минуты назад

WSJ: США не требуют от Киева не атаковать регионы на Украине, которые могут войти в РФ

ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена не просит украинских военных "воздерживаться от" атак, в том числе с использованием американского оружия, на территориях, которые в результате референдумов могут войти в состав Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

США призвали Киев не атаковать проводящие референдумы регионы
Фото: ТАССТАСС

Издание имеет в виду Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, которые приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России. США называют это попыткой "аннексии" со стороны РФ.

По оценке газеты, администрация Байдена пока не предоставляет украинцам баллистические ракеты ATACMS (Army tactical missile system) с дальностью полета до 300 км. Американские власти договорились с Киевом о том, что украинские войска не будут использовать поставляемые на данный момент ракеты HIMARS и другие снаряды для атак по российской территории.

По словам опрошенных изданием экспертов, "угрозы и контругрозы" с обеих сторон повышают вероятность того, что некоторые "сдерживающие механизмы", действующие для предотвращения эскалации, могут перестать работать. Между тем, по словам американских госслужащих, нет никаких свидетельств в пользу того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Как отметил на прошлой неделе в телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия.

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