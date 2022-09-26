США призвали Киев не атаковать проводящие референдумы регионы

Администрация президента США Джо Байдена не просит украинских военных "воздерживаться от" атак, в том числе с использованием американского оружия, на территориях, которые в результате референдумов могут войти в состав Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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Издание имеет в виду Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, которые приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России. США называют это попыткой "аннексии" со стороны РФ.

По оценке газеты, администрация Байдена пока не предоставляет украинцам баллистические ракеты ATACMS (Army tactical missile system) с дальностью полета до 300 км. Американские власти договорились с Киевом о том, что украинские войска не будут использовать поставляемые на данный момент ракеты HIMARS и другие снаряды для атак по российской территории.

По словам опрошенных изданием экспертов, "угрозы и контругрозы" с обеих сторон повышают вероятность того, что некоторые "сдерживающие механизмы", действующие для предотвращения эскалации, могут перестать работать. Между тем, по словам американских госслужащих, нет никаких свидетельств в пользу того, что Россия готовится применить ядерное оружие.