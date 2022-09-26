Правоцентристы победили на выборах в Италии

Правоцентристская коалиция одержала победу на парламентских выборах в Италии, набрав 44,5%. Об этом со ссылкой на данные МВД, исполняющего функции избиркома, сообщает ТАСС.

По итогам подсчета 90% бюллетеней, коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента и 44,34% - в нижнюю. Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала 26,25% в Сенате и 26,45% в палате депутатов. Первое заседание парламента нового созыва назначено на 13 октября, на нем должны быть выбраны спикеры двух палат.

Ожидается, что на пост главы кабинета министров, кандидатура которого должна быть согласована с президентом, будет предложена лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Она уже заявила о том, что от итальянцев получено «четкое указание на правоцентристское правительство», пишет РИА Новости.

«Это была жестокая, агрессивная избирательная кампания, я считаю, что сложная ситуация, в которой оказалась Италия, требует вклада каждого. (…) Теперь вызов состоит в том, чтобы вновь дать итальянцам веру в госинституты. Необходимо восстановить связь между государством и гражданами», - подчеркнула Джорджа Мелони.

Парламентский кризис в Италии возник после ухода в отставку премьер-министра Марио Драги. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Изначально президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги, однако тот все же добился ее.