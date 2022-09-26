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6 минут назад

В Казахстане прокомментировали референдумы в ЛНР и ДНР

ТАССиещё 1

Власти Казахстана исходят из принципов территориальной целостности государств и их суверенного равенства. Об этом в понедельник заявил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, комментируя проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области.

В Казахстане прокомментировали референдумы в ЛНР и ДНР
Фото: ТАССТАСС

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - сказал он.

Смадияров напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации.

"В уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств", - пояснил представитель МИД.

Он отметил, что Казахстан вновь подтверждает готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога.

"При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне", - подчеркнул Смадияров.

Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 19 сентября обратились к их главам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что плебисциты пройдут с 23 по 27 сентября. 20 сентября о планах организовать референдумы в те же сроки объявили администрации Запорожской и Херсонской областей. Голосование началось 23 сентября.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,ООН,
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