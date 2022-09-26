Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры

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Ранее главы МИД Венгрии и России обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики на фоне непростой политической ситуации. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано позже заявил, что ЕС посчитало «неуместной» подобную встречу с российскими представителями в ходе ГА ООН. При этом он отметил, что такие вопросы остаются в зоне ответственности стран ЕС.

Сийярто прокомментировал это заявление и указал, что Венгрия — суверенная страна. Ей никто не вправе указывать, с кем вести переговоры, а с кем нет, подчеркнул он.