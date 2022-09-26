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28 минут назад

Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры

Елена Прошина

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не имеет права диктовать суверенной стране, с кем ей можно проводить переговоры, а с кем нельзя. Таким образом он прокомментировал свою встречу на полях ООН с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее главы МИД Венгрии и России обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики на фоне непростой политической ситуации. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано позже заявил, что ЕС посчитало «неуместной» подобную встречу с российскими представителями в ходе ГА ООН. При этом он отметил, что такие вопросы остаются в зоне ответственности стран ЕС.

Сийярто прокомментировал это заявление и указал, что Венгрия — суверенная страна. Ей никто не вправе указывать, с кем вести переговоры, а с кем нет, подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии выразил сожаление в связи с тем, что он оказался единственным представителем Европейского союза, который провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Он считает, что другим членам ЕС стоит прилагать больше усилий для переговоров с Россией.

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