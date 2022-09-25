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28 минут назад

В ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России

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В Луганской народной республике (ЛНР) признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России, так как в нем приняли участие более 50 процентов населения. Об этом со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко сообщает ТАСС.

В ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Явка по республике на сегодняшний день составила 76,09 процента», — сообщила Кравченко.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

В мире,Елена Кравченко,ЦИК России,
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