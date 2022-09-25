Общая явка на референдуме в Херсонской области составляет за три дня 48,91%

Референдум о присоединении Херсонской области к России будет считаться состоявшимся при явке более 50% местного населения на выборы. Об этом журналистам сообщила в воскресенье глава региональной избирательной комиссии Марина Захарова.
"Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%", - сказала она. Аналогичное правило существует и в Запорожской области, сообщала ранее ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
Наблюдатели из Германии, Сербии и Того, которые работали в воскресенье на референдуме в Херсонской области, не выявили нарушений, сообщила Захарова.
"Сегодня в Железнодорожном Порту и Голой Пристани у нас были иностранные наблюдатели, которые представляли Германию, Сербию и Того. Это уже другие наблюдатели, которые изъявили желание посетить Херсонскую область. В участковых и территориальных избирательных комиссиях, по их данным, никаких нарушений выявлено не было. Работой они остались довольны", - сказала она.