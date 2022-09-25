В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Общая явка на референдуме в Херсонской области составляет за три дня 48,91%

ТАССиещё 2

Референдум о присоединении Херсонской области к России будет считаться состоявшимся при явке более 50% местного населения на выборы. Об этом журналистам сообщила в воскресенье глава региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

Общая явка на референдуме в Херсонской области составляет за три дня 48,91%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%", - сказала она. Аналогичное правило существует и в Запорожской области, сообщала ранее ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

Иностранные наблюдатели

Наблюдатели из Германии, Сербии и Того, которые работали в воскресенье на референдуме в Херсонской области, не выявили нарушений, сообщила Захарова.

"Сегодня в Железнодорожном Порту и Голой Пристани у нас были иностранные наблюдатели, которые представляли Германию, Сербию и Того. Это уже другие наблюдатели, которые изъявили желание посетить Херсонскую область. В участковых и территориальных избирательных комиссиях, по их данным, никаких нарушений выявлено не было. Работой они остались довольны", - сказала она.

В мире,Марина Захарова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители