Общая явка на референдуме в Херсонской области составляет за три дня 48,91%

"Сегодня в Железнодорожном Порту и Голой Пристани у нас были иностранные наблюдатели, которые представляли Германию, Сербию и Того. Это уже другие наблюдатели, которые изъявили желание посетить Херсонскую область. В участковых и территориальных избирательных комиссиях, по их данным, никаких нарушений выявлено не было. Работой они остались довольны", - сказала она.