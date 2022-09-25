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54 минуты назад

Президент Чехии призвал принимать уехавших из-за мобилизации россиян

Илья Родин

Чехия должна разрешить въезд россиянам, отказывающимся от мобилизации, заявил глава республики Милош Земан. Об этом пишет České noviny.

Глава страны ЕС призвал принимать россиян-уклонистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Земан положительно ответил на вопрос журналистов о том, следует ли Чехии принимать беженцев из РФ, покинувших страну после указа о частичной мобилизации.

«Совершенно точно, да», - подчеркнул глава государства.

Политик отметил также, что не согласен с высказываниями чешских дипломатов, которые потребовали не выдавать гуманитарные визы россиянам. Земан уточнил, что таким беженцам необходимо предоставлять визы в рамках тех же механизмов, что и украинским вынужденным мигрантам.

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По его мнению, убегающие из России на фоне сложившейся ситуации люди не представляют угрозу для безопасности Чехии.

Кроме того, Земан призвал увеличить военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что МИД Чехии отказался предоставлять гуманитарные визы россиянам в силу того, что они не подходят под соответствующие критерии.

В мире,Милош Земан,
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