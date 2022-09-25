Глава страны ЕС призвал принимать россиян-уклонистов

Чехия должна разрешить въезд россиянам, отказывающимся от мобилизации, заявил глава республики Милош Земан. Об этом пишет České noviny.
Земан положительно ответил на вопрос журналистов о том, следует ли Чехии принимать беженцев из РФ, покинувших страну после указа о частичной мобилизации.
«Совершенно точно, да», - подчеркнул глава государства.
Политик отметил также, что не согласен с высказываниями чешских дипломатов, которые потребовали не выдавать гуманитарные визы россиянам. Земан уточнил, что таким беженцам необходимо предоставлять визы в рамках тех же механизмов, что и украинским вынужденным мигрантам.
По его мнению, убегающие из России на фоне сложившейся ситуации люди не представляют угрозу для безопасности Чехии.
Кроме того, Земан призвал увеличить военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.
Ранее сообщалось, что МИД Чехии отказался предоставлять гуманитарные визы россиянам в силу того, что они не подходят под соответствующие критерии.