В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
23 минуты назад

Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке

Майк Габриелян

Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, когда политик завела речь об изменениях климата и сокращении выбросов углерода. Об этом сообщает New York Post.

Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси неожиданно появилась в качестве гостя на музыкальном фестивале Global Citizen в Центральном парке в субботу вечером. Встретили ее недоброжелательно.

«Пелоси в белом брючном костюме была освистана, когда вышла на сцену», - пишет издание.

Спикер говорила об изменении климата и сокращении выбросов углерода. Свист становился все громче.

Раскрыто значение розового костюма Пелоси

Некоторые зрители подбадривали Пелоси, но другие перебивали ее из толпы, и шум продолжался. Несколько человек даже стали кричать: «Давай концерт!» требуя, чтобы спикер освободила сцену.

На ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen приходят десятки тысяч людей. Доходы от мероприятия идут на борьбу с крайней нищетой.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители