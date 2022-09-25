Пелоси освистали во время выступления в Нью-Йорке

Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, когда политик завела речь об изменениях климата и сокращении выбросов углерода. Об этом сообщает New York Post.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси неожиданно появилась в качестве гостя на музыкальном фестивале Global Citizen в Центральном парке в субботу вечером. Встретили ее недоброжелательно.
«Пелоси в белом брючном костюме была освистана, когда вышла на сцену», - пишет издание.
Спикер говорила об изменении климата и сокращении выбросов углерода. Свист становился все громче.
Некоторые зрители подбадривали Пелоси, но другие перебивали ее из толпы, и шум продолжался. Несколько человек даже стали кричать: «Давай концерт!» требуя, чтобы спикер освободила сцену.
На ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen приходят десятки тысяч людей. Доходы от мероприятия идут на борьбу с крайней нищетой.