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22 минуты назад

В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока — 2»

Lenta.ruиещё 1

На севере Германии около трех тысяч человек провели митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В Германии прошел митинг в поддержку запуска «Северного потока — 2»
Фото:  Joachim Herrmann / Reuters Joachim Herrmann / Reuters

По данным полиции, демонстрация в коммуне Лубмин прошла мирно, без нарушений закона и происшествий. При этом организаторы планировали собрать около пяти тысяч демонстрантов, но в митинге приняли участие около трех тысяч человек.

Уточняется, что Лубмине находятся точки выхода на берен двух газопроводов: «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль заявил, что боевые действия России на Украине подорвали доверие между Берлином и Москвой, поэтому ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» исключен.

«Северный поток-2» проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ в феврале 2022 года остановили процесс сертификации трубопровода.

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