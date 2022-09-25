Погранслужба Казахстана задержала троих россиян

Погранслужба Казахстана задержала троих бежавших от мобилизации россиян. Соответствующая информация появилась на сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

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Отмечается, что граждане России незаконно пересекли границу в Костанайской области. При этом они объяснили свой поступок тем, что хотели избежать объявленной на территории России частичной мобилизации.

«25 сентября 2022 года на участке Департамента пограничной службы по Костанайской области пограничным нарядом отделения "Тобыл" задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что задержанные будут переданы российской стороне после опросных мероприятий.

Ранее в сентябре МИД Казахстана прокомментировал обеспокоенность некоторых граждан по поводу увеличения числа россиян, прибывающих в последнее время в республику, и призвал проявить особые качества в их отношении. Так, МИД призвал граждан проявить «свойственную мудрость и остаться верными традициям гостеприимства», напомнив про слова главы государства о важности «единства народа» в любой ситуации.