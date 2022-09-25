В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США

RT на русскомиещё 2

Горячая линия связи между Россией и США действует, в последние дни высокопоставленные представители стран контактировали, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни», — приводит ТАСС слова Салливана, сказанные в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что США хранят конфиденциальность по вопросу содержания переговоров с Кремлём.

Ранее Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов призвали Индию и другие государства убедить Россию завершить специальную военную операцию на Украине.

В мире,Джейк Салливан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители