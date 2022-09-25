Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США

«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни», — приводит ТАСС слова Салливана, сказанные в интервью телеканалу NBC.