В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
51 минуту назад

Названо новое препятствие для поставок американского оружия Киеву

Майк Габриелян

В США вопрос военной помощи Украине начинает вызывать все более ожесточенные споры среди политической элиты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Названо новое препятствие для поставок американского оружия Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поддержка Киева может столкнуться с новыми политическими препятствиями по мере приближения промежуточных выборов в США», - сообщает издание.

Отмечается, что конгресс может скоро расколоться, поскольку многие республиканцы задаются вопросом о сообразности такой помощи. Высказываются идеи, что лучше потратить деньги на борьбу с Китаем и экономическим кризисом.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Республиканцы имеют шанс выиграть на предстоящих выборах, и они больше не могут оправдать столь огромные траты на Украину перед избирателями.

При этом официальные лица в конгрессе и администрации Байдена хотят одобрить как можно больше помощи для Киева до конца года. Они понимают, что потом поддержка может прекратиться.

Ранее сообщалось, что американские системы HIMARS будут участвовать в военных учениях Латвии.

В мире,Армия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители