Названо новое препятствие для поставок американского оружия Киеву

В США вопрос военной помощи Украине начинает вызывать все более ожесточенные споры среди политической элиты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Поддержка Киева может столкнуться с новыми политическими препятствиями по мере приближения промежуточных выборов в США», - сообщает издание.
Отмечается, что конгресс может скоро расколоться, поскольку многие республиканцы задаются вопросом о сообразности такой помощи. Высказываются идеи, что лучше потратить деньги на борьбу с Китаем и экономическим кризисом.
Республиканцы имеют шанс выиграть на предстоящих выборах, и они больше не могут оправдать столь огромные траты на Украину перед избирателями.
При этом официальные лица в конгрессе и администрации Байдена хотят одобрить как можно больше помощи для Киева до конца года. Они понимают, что потом поддержка может прекратиться.
Ранее сообщалось, что американские системы HIMARS будут участвовать в военных учениях Латвии.