На севере Афганистана произошел взрыв

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва, который произошел в воскресенье в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местную службу безопасности.

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По ее данным, инцидент произошел в административном центре провинции городе Файзабаде. Информации о причинах пока не приводится.