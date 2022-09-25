На севере Афганистана произошел взрыв

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва, который произошел в воскресенье в провинции Бадахшан на севере Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местную службу безопасности.
По ее данным, инцидент произошел в административном центре провинции городе Файзабаде. Информации о причинах пока не приводится.
Комментариев на этот счет со стороны временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (движение признано в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена), пока не поступало.