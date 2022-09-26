Правоцентристы лидируют на выборах в парламент Италии

Правоцентристская коалиция, включающая партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", лидирует на выборах в итальянский парламент, набирая от 41% до 45% голосов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rai News 24 со ссылкой на результаты экзитполов.

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Так, внутри коалиции наибольшее количество голосов набирает партия Джорджи Мелони "Братья Италии" - от 22% до 26%. Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набирает до 30% голосов.

МВД, выполняющее в стране функции избиркома сообщило, что явка к 23:00 по местному времени (00:00 мск) составила 64,7%.