Кличко рассказал об ошибках украинских властей в начале спецоперации России

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ошибках, которые совершили украинские власти в начале специальной операции России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кличко, за ошибки придется ответить после окончания спецоперации, поскольку сейчас не время подробно говорить о них.

«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», — отметил он.