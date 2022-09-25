Земан высказался за принятие Чехией отказывающихся от мобилизации россиян

"Совершенно точно, да", - сказал Земан, отвечая на вопрос ведущей, должна ли республика принимать беженцев из РФ в связи с ситуацией после объявления мобилизации. "Я не согласен с господином [министром иностранных дел Чехии Яном] Липавским, который заявил, что мы не должны были бы выдавать таким беженцам [отказывающимся от мобилизации] визы по гуманитарным соображениям. <...> Думаю, что мы таким беженцам, как и украинским беженцам, должны были бы предоставлять визы", - добавил президент.