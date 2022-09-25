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20 минут назад

Земан высказался за принятие Чехией россиян, отказывающихся от мобилизации

ТАСС

Чехия должна принимать россиян, отказывающихся от мобилизации. Об этом заявил в воскресенье президент республики Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

Земан высказался за принятие Чехией отказывающихся от мобилизации россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совершенно точно, да", - сказал Земан, отвечая на вопрос ведущей, должна ли республика принимать беженцев из РФ в связи с ситуацией после объявления мобилизации. "Я не согласен с господином [министром иностранных дел Чехии Яном] Липавским, который заявил, что мы не должны были бы выдавать таким беженцам [отказывающимся от мобилизации] визы по гуманитарным соображениям. <...> Думаю, что мы таким беженцам, как и украинским беженцам, должны были бы предоставлять визы", - добавил президент.

Земан отверг утверждение, что отказывающиеся от мобилизации могут представлять угрозу для безопасности Чехии.

"Человек, убегающий из России [в сложившейся ситуации] не представляет угрозу для безопасности", - сказал он.

Анализируя действия российского руководства в складывающейся ситуации на Украине, Земан выразил опасения по поводу возможного применения РФ тактического ядерного оружия.

"Россия может, скорее, надеется на [успех от применения] тактического, а не стратегического ядерного оружия. Но, по моему мнению, это [применение РФ тактического ядерного оружия] означало бы [начало] Третьей мировой войны. Я нисколько не преувеличиваю", - отметил президент.

Хозяин Пражского града высказался за увеличение помощи Украине.

"Вместе с военной помощью [Украине необходимо оказывать] финансовую и гуманитарную помощь", - отметил президент.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе специальной военной операции территориями.

В мире,Милош Земан,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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