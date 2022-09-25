Бишкек и Душанбе подписали протокол о прекращении конфликта

Представители Киргизии и Таджикистана подписали в воскресенье протокол о прекращении вооруженного конфликта на общем участке границы. Об этом заявил в Баткенской области (Киргизия) представителям СМИ замглавы кабмина, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

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"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликта", - сказал он.

По его словам, он рассчитывает, что стороны будут строго выполнять указанные в нем условия. С таджикской стороны документ подписал глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

"С сегодняшнего дня наступает мир, жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться", - отметил глава ГКНБ.

При этом заверив, что со стороны киргизских властей будет организована доставка беженцев в их населенные пункты.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и "заняли боевые позиции". В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. 17 сентября погранслужба Киргизии сообщила об обстреле Ошской области. Киргизские власти эвакуировали из приграничных сел около 140 тыс. граждан.