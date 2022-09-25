В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
30 минут назад

Бишкек и Душанбе подписали протокол о прекращении пограничного конфликта

ТАСС

Представители Киргизии и Таджикистана подписали в воскресенье протокол о прекращении вооруженного конфликта на общем участке границы. Об этом заявил в Баткенской области (Киргизия) представителям СМИ замглавы кабмина, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

Бишкек и Душанбе подписали протокол о прекращении конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликта", - сказал он.

По его словам, он рассчитывает, что стороны будут строго выполнять указанные в нем условия. С таджикской стороны документ подписал глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

"С сегодняшнего дня наступает мир, жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться", - отметил глава ГКНБ.

При этом заверив, что со стороны киргизских властей будет организована доставка беженцев в их населенные пункты.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и "заняли боевые позиции". В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. 17 сентября погранслужба Киргизии сообщила об обстреле Ошской области. Киргизские власти эвакуировали из приграничных сел около 140 тыс. граждан.

С 18 сентября киргизская погранслужба не сообщала о новых инцидентах, а 19 сентября главы Госкомитетов нацбезопасности двух стран подписали протокол об отводе войск от границы и установлении мира. С киргизской стороны в результате конфликта погибли 62 человека, около 200 получили ранения.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители