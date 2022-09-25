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1 час назад

Times: Британия может смягчить визовые требования для привлечения трудовых мигрантов

ТАСС

Правительство Великобритании может увеличить прием трудовых мигрантов для того, чтобы справиться с острой нехваткой рабочих рук. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, такой шаг чреват первой конфликтной ситуацией в кабинете министров премьер-министра Лиз Трасс, который приступил к исполнению обязанностей в начале сентября.

Британия может смягчить визовые требования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в статье, в ближайшие недели новый премьер планирует увеличить лимит на привлечение сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства и расширить перечень профессий, на которые распространяется облегченная процедура получения рабочих виз. В частности, в их число могут попасть специалисты по прокладке широкополосной сети интернета. Это может потребоваться для того, чтобы выполнить обещание правительства сделать скоростной интернет доступным для 85% населения страны к 2025 году. Газета не исключает, что британские власти могут пойти на смягчение требований к знанию английского языка, необходимого для получения рабочей визы.

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Издание считает, что подобный план вызовет сопротивление ряда должностных лиц, которые сохранили посты или были повышены в должности в правительстве Трасс. Среди них называются министр внутренних дел Суэлла Браверман, министр внешней торговли Кеми Бэйднок и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг. Все они на референдуме 2016 года активно поддерживали выход Великобритании из Евросоюза. Одним из главных лозунгов сторонников Brexit была более жесткая и независимая от Брюсселя миграционная политика. Трасс шесть лет назад голосовала за сохранение Великобритании в составе ЕС, однако позднее пообещала исполнять волю британцев, проголосовавших иначе.

По данным газеты, Рис-Могг уже сказал коллегам, что поддержит предложенные изменения лишь в случае, если они приведут к росту ВВП Великобритании на душу населения.

"В Минфине есть точка зрения, что миграция хороша для [экономического] роста. Судя по всему, эту точку зрения разделяют премьер-министр и министр финансов. Мы не можем нарушать наши миграционные правила. Люди, проголосовавшие за Brexit, хотят контроля над миграцией", - приводится в статье мнение высокопоставленного источника в правительстве королевства.

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