Генсеку ООН передали послание Лукашенко

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей передал генсеку ООН Антониу Гутерришу послание президента Александра Лукашенко по вопросу продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

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«Министр передал генсеку ООН ответное послание президента Александра Лукашенко в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом», — говорится в сообщении.

Макей также указал на потенциал Белоруссии в преодолении мирового продовольственного кризиса.