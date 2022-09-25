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25 минут назад

Генсеку ООН передали послание Лукашенко о борьбе с голодом

Газета.Ruиещё 1

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей передал генсеку ООН Антониу Гутерришу послание президента Александра Лукашенко по вопросу продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

Генсеку ООН передали послание Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

«Министр передал генсеку ООН ответное послание президента Александра Лукашенко в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом», — говорится в сообщении.

Макей также указал на потенциал Белоруссии в преодолении мирового продовольственного кризиса.

Ранее Макей заявил, что республика примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Макей,Александр Лукашенко,ООН,
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