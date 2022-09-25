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17 минут назад

СМИ рассказали, что сделает Путина "самым счастливым человеком"

Елена Прошина

Если к власти в Италии придут правые, российский лидер Владимир Путин станет самым счастливым человеком на Земле, сообщает «Ура.ру».

СМИ рассказали, что сделает Путина "самым счастливым человеком"
Фото: ТАССТАСС

По данным издания Der Spiegel, которое ссылается на главного кандидата от социал-демократов Италии Энрико Летту, победа правых приведет к ослаблению европейской интеграции и европейской поддержки украинских властей.

По его словам, когда есть страх, выигрывают правые партии. Речь идет о том, что страна переживает энергетический кризис. На этом фоне итальянцы не знают, как будут оплачивать счета за электроэнергию, которая уже подорожала в преддверии зимы.

По данным Летту, вместо 100 000 евро ряд компаний Италии теперь должны платить по счетам в семь раз больше, однако это для них непосильная ноша. Кандидат от социал-демократов отметил, что с приходом новых лидеров, не поддерживающих ограничительные меры против Москвы, европейская интеграция начнет ломаться. В связи с этим предстоящие выборы Летта сравнил по важности с Brexit в Великобритании.

В мире,Владимир Путин,
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