Если к власти в Италии придут правые, российский лидер Владимир Путин станет самым счастливым человеком на Земле, сообщает «Ура.ру».

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По данным издания Der Spiegel, которое ссылается на главного кандидата от социал-демократов Италии Энрико Летту, победа правых приведет к ослаблению европейской интеграции и европейской поддержки украинских властей.

По его словам, когда есть страх, выигрывают правые партии. Речь идет о том, что страна переживает энергетический кризис. На этом фоне итальянцы не знают, как будут оплачивать счета за электроэнергию, которая уже подорожала в преддверии зимы.