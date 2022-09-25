В книге о Нострадамусе нашли неожиданно точное пророчество

В Великобритании увеличились продажи книги с предсказаниями Нострадамуса, сообщает The Sunday Times.

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По данным газеты, это произошло на фоне обнаруженного в ней пророчества о смерти королевы Елизаветы II. Книга называется «Нострадамус: Полные пророчества будущего». Она была издана в 2006 году английским писателем Марио Ридингом. За неделю было продано 8 тысяч экземпляров. При этом за неделю до смерти монарха ее купили только пять человек.

Издание регулярно составляет список бестселлеров. На этот раз его возглавила упомянутая выше книга. Это можно объяснить популярностью выдержек из нее, которые разошлись по социальным сетям во всем мире. В одной из сделанных Ридингом интерпретаций предсказаний французского ясновидца из XVI века следует, что королева Елизавета II умрет «примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет». При этом королем станет сын монарха Чарльз, однако позже он откажется от престола в пользу своего сына.

Сам Ридинг умер в 2017 году на 64-м году жизни из-за рака.