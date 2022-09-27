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46 минут назад

В Херсоне задержаны диверсанты, которые планировали теракты

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В селе Чернобаевка Херсонской области российские спецслужбы задержали двоих участников разведывательно-диверсионной группы, которые за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне. Об этом сообщил сотрудник силовых структур, передает РИА «Новости».

В Херсоне задержаны диверсанты, которые планировали теракты
Фото: ТАССТАСС

«Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной „Алекс“, 1998 года рождения, и Савельев Артем Васильевич, позывной „Малой“, 2003 года рождения», — сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, их задержали в селе Чернобаевка Херсонской области. Они являются участниками разведывательно-диверсионной группы, которые по заданию украинской военной разведки собирали информацию о российских войсках, а также участвовали в подготовке терактов в Херсоне за символическую сумму, отметил собеседник агентства.

Ранее российские спецслужбы в Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Военнослужащие Украины неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.

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