В Херсоне задержаны диверсанты, которые планировали теракты

В селе Чернобаевка Херсонской области российские спецслужбы задержали двоих участников разведывательно-диверсионной группы, которые за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне. Об этом сообщил сотрудник силовых структур, передает РИА «Новости».

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«Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной „Алекс“, 1998 года рождения, и Савельев Артем Васильевич, позывной „Малой“, 2003 года рождения», — сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, их задержали в селе Чернобаевка Херсонской области. Они являются участниками разведывательно-диверсионной группы, которые по заданию украинской военной разведки собирали информацию о российских войсках, а также участвовали в подготовке терактов в Херсоне за символическую сумму, отметил собеседник агентства.