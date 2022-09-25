Украина потребовала провести чрезвычайное заседание СБ ООН

Власти Украины потребовали провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН на фоне проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

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Он назвал референдумы «фиктивными». За свои дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН Россия должна быть привлечена к ответственности, заявил дипломат.

Ранее с инициативой обсуждения этого вопроса в Совбезе ООН выступил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица. Соответствующий запрос он направил на имя постпреда Франции Николя де Ривьера, которая председательствует в Совбезе в сентябре. Также украинские власти попросили предоставить информацию о ситуации на вышеуказанных территориях.