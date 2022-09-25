Украина потребовала провести чрезвычайное заседание СБ ООН

Власти Украины потребовали провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН на фоне проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.
Он назвал референдумы «фиктивными». За свои дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН Россия должна быть привлечена к ответственности, заявил дипломат.
Ранее с инициативой обсуждения этого вопроса в Совбезе ООН выступил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица. Соответствующий запрос он направил на имя постпреда Франции Николя де Ривьера, которая председательствует в Совбезе в сентябре. Также украинские власти попросили предоставить информацию о ситуации на вышеуказанных территориях.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался 23 сентября. Он продлится до 27 числа в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Представители этих республик и областей ранее заявили, что вхождение в состав России обезопасит территории и восстановит историческую справедливость на фоне постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО.