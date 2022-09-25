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43 минуты назад

В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое

Lenta.ruиещё 2

США не должны как-либо помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в реализации его желаний вернуть Крым. Об этом в колонке для The American Conservative (TAC) написал бывший советник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое
Фото: ТАССТАСС

Он обратил внимание на высказывание украинского лидера, заявившего, что в Украина вернется в Крым, поскольку там остаются украинцы.

«Есть две проблемы — эскалация боевых действий ради неопределенной выгоды ... и отсутствие доказательств того, что большинство крымчан хотят быть "освобожденными"», — предупредил политолог.

Бэндоу указал, что кампания по возвращению Крыма не способствует переговорному процессу, который должен урегулировать ситуацию на Украине.

«С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем», — резюмировал он.

24 августа во время выступления на международном саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами.

«Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами», — сказал он.

По словам украинского лидера, Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

В мире,Владимир Зеленский,Рональд Рейган,
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