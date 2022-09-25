В сети появилось фото надгробной плиты Елизаветы II

Букингемский дворец опубликовал снимок надгробной плиты в часовне короля Великобритании Георга VI в Виндзоре, где 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, сообщает «РЕН ТВ».

Фото: Twitter Twitter

На прежней плите были выгравированы два имени: Георга VI и его супруги Елизаветы. На размещенной фотографии видно, что теперь на плите выгравированы еще два имени: Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021». Также на плите присутствует звезда ордена Подвязки – высший рыцарский орден Великобритании.

Плита установлена на полу часовни, ее окружают букеты цветов и венки. Она вырезана вручную из черного мрамора, добытого в Бельгии. Надпись выполнена из латуни.

После смерти королевы королем Соединенного Королевства стал старший сын Елизаветы II — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III. Он оставил послание для матери в траурном венке: «С нежными воспоминаниями и любовью, король Карл».