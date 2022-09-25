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31 минуту назад

В сети появилось фото надгробной плиты Елизаветы II

Елена Прошина

Букингемский дворец опубликовал снимок надгробной плиты в часовне короля Великобритании Георга VI в Виндзоре, где 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, сообщает «РЕН ТВ».

В сети появилось фото надгробной плиты Елизаветы II
Фото: TwitterTwitter

На прежней плите были выгравированы два имени: Георга VI и его супруги Елизаветы. На размещенной фотографии видно, что теперь на плите выгравированы еще два имени: Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021». Также на плите присутствует звезда ордена Подвязки – высший рыцарский орден Великобритании.

Плита установлена на полу часовни, ее окружают букеты цветов и венки. Она вырезана вручную из черного мрамора, добытого в Бельгии. Надпись выполнена из латуни.

После смерти королевы королем Соединенного Королевства стал старший сын Елизаветы II — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III. Он оставил послание для матери в траурном венке: «С нежными воспоминаниями и любовью, король Карл».

Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны состоялись 19 сентября. Желающих проститься с было так много, что средняя продолжительность ожидания в очереди составляла около 14 часов.

В мире,Елизавета II,
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