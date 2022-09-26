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26 минут назад

Берлускони избрали в итальянский Сенат

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони избран в Сенат, следует из окончательных данных МВД Италии.

Берлускони избрали в итальянский Сенат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно официальным данным МВД Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони избран в Сенат (85-летний политик победил в одномандатном избирательном округе Монца (область Ломбардия), сообщает ТАСС.

Ранее замглавы Демократической партии Италии Дебора Серраккьяни признала победу правоцентристских сил на парламентских выборах в Италии, объявив о переходе ведущей левоцентристской силы страны в оппозицию.

Между лидерами «Лиги» и «Братьев» обнаружились серьезные разногласия по российскому вопросу. Лидер партии «Братья Италии» Джордж Мелони, которая по итогам выборов может занять пост премьера, поддерживает антироссийские меры и поставки вооружений Киеву, а Маттео Сальвини из «Лиги» последовательно выступает против санкций, подчеркивая, что они «ставят Европу и Италию на колени».

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