Берлускони избрали в итальянский Сенат

Между лидерами «Лиги» и «Братьев» обнаружились серьезные разногласия по российскому вопросу. Лидер партии «Братья Италии» Джордж Мелони, которая по итогам выборов может занять пост премьера, поддерживает антироссийские меры и поставки вооружений Киеву, а Маттео Сальвини из «Лиги» последовательно выступает против санкций, подчеркивая, что они «ставят Европу и Италию на колени».