Берлускони избрали в итальянский Сенат

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони избран в Сенат, следует из окончательных данных МВД Италии.
Согласно официальным данным МВД Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони избран в Сенат (85-летний политик победил в одномандатном избирательном округе Монца (область Ломбардия), сообщает ТАСС.
Ранее замглавы Демократической партии Италии Дебора Серраккьяни признала победу правоцентристских сил на парламентских выборах в Италии, объявив о переходе ведущей левоцентристской силы страны в оппозицию.
Между лидерами «Лиги» и «Братьев» обнаружились серьезные разногласия по российскому вопросу. Лидер партии «Братья Италии» Джордж Мелони, которая по итогам выборов может занять пост премьера, поддерживает антироссийские меры и поставки вооружений Киеву, а Маттео Сальвини из «Лиги» последовательно выступает против санкций, подчеркивая, что они «ставят Европу и Италию на колени».