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16 минут назад

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о грязной борьбе США с Россией

Елена Прошина

Американские власти деньгами и пропагандой настраивают против Москвы лидеров других западных стран и их граждан, заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о грязной борьбе США с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, за поддержку своих интересов Соединенные Штаты отправляют «полные мешки денег». Соответствующая информация была получена от неназванного помощника главы Министерства обороны США по вопросам международной безопасности. Данная ситуация говорит о том, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах отсутствует независимые западные голоса, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии.

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Свой вклад вносит и пресса Запада, не дающая увидеть объективную картину происходящего в мире. Робертс заявил, что толкование событий подается журналистами только с нужной для Америки стороны. При этом обращения России игнорируются или искажаются.

«Западные СМИ — это сборище лжецов в министерстве пропаганды, а его так называемые «российские эксперты» — по большей части русофобы, работающие на гранты военно-силового комплекса США», — написал бывший сотрудник Белого дома.

Робертс со ссылкой на военных историков отмечает, что за началом мобилизации в России последует война. Президент РФ Владимир Путин пытается избежать этого необратимого курса, отдав приказ об ограниченной, а не полной мобилизации.

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