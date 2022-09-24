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1 час назад

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о грязной борьбе США с Россией

News.ru

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США деньгами и пропагандой настраивают против России лидеров других стран Запада и их граждан. За поддержку своих интересов Вашингтон отправляет «полные мешки денег», отметил он в публикации на своем сайте.

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о грязной борьбе США с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Робертс пояснил, что такую информацию получил от неназванного помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности.

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Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии. <...> Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду, — считает экс-сотрудник Белого дома.

Запад не видит объективной картины мира, поскольку в процесс свой вклад вносит и западная пресса. Трактовка событий подается журналистами только с нужной США стороны. Обращения России игнорируются или искажаются, добавил Робертс.

Ранее стало известно, что США и их союзники по G7 солгали про причины продуктового кризиса в мире, заявил экономист Джон Росс. По его словам, они сознательно умолчали о негативной роли антироссийских санкций и ввели в заблуждение мировое сообщество, называя основной опасностью прекращение экспорта с Украины.

В мире,Крейг Робертс,Рональд Рейган,Пентагон,
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