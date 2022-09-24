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1 час назад

Белоруссия отвергла возможность нанесения удара по Украине

Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг возможность нанесения удара по Украине в ходе интервью телеканалу France 24, передает РИА Новости.

В Белоруссии ответили на вопрос о возможном нанесении удара по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Макея, Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее», а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет «к уничтожению человечества».

«Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий», — напомнил он.

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Глава белорусского МИД подчеркнул, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы.

«Это то, о чем постоянно говорит наш президент», — добавил он.

На заседании Совета Безопасности ООН Макей также заявил, что белорусские солдаты и военная техника не направлялись на Украину. Он указал на то, что Белоруссию выставляют одной из сторон конфликта в контексте кризиса на Украине, однако Минск «никогда не выступал за войну».

В мире,Владимир Макей,Совбез ООН,
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