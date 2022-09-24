В Белоруссии ответили на вопрос о возможном нанесении удара по Украине

По словам Макея , Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее», а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет «к уничтожению человечества».

«Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий», — напомнил он.

«Это то, о чем постоянно говорит наш президент», — добавил он.

На заседании Совета Безопасности ООН Макей также заявил, что белорусские солдаты и военная техника не направлялись на Украину. Он указал на то, что Белоруссию выставляют одной из сторон конфликта в контексте кризиса на Украине, однако Минск «никогда не выступал за войну».