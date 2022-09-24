В Белоруссии ответили на вопрос о возможном нанесении удара по Украине

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг возможность нанесения удара по Украине в ходе интервью телеканалу France 24, передает РИА Новости.
По словам Макея, Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее», а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет «к уничтожению человечества».
«Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий», — напомнил он.
Глава белорусского МИД подчеркнул, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы.
«Это то, о чем постоянно говорит наш президент», — добавил он.
На заседании Совета Безопасности ООН Макей также заявил, что белорусские солдаты и военная техника не направлялись на Украину. Он указал на то, что Белоруссию выставляют одной из сторон конфликта в контексте кризиса на Украине, однако Минск «никогда не выступал за войну».