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1 час назад

Барделла: Италия преподала урок Евросоюзу, решившему диктовать ей, как голосовать

Газета.Ruиещё 1

Глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, комментируя предварительные итоги воскресных выборов в Италии, заявил, что итальянские избиратели преподали урок Европейскому союзу (ЕС), решившему диктовать им, как голосовать на парламентских выборах. Об этом он написал в Twitter.

Барделла: Италия преподала урок ЕС, решившему диктовать ей, как голосовать
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Итальянцы преподали урок Евросоюзу, который устами руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пытался диктовать им, за кого отдать свои голоса", — говорится в сообщении в социальной сети.

Фон дер Ляйен пригрозила, что, если после выборов в Италии ситуация будет "сложной", ЕК может использовать "инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией". Странам угрожали разными санкциями за несоответствие принятым ЕС нормам. Итальянские СМИ и политики резко раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности ЕК повлиять на правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса.

В материале также указывается, что экс-еврокомиссар и член правоцентристской партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни подверг критике фон дер Ляйен за вмешательство ипорекомендовал ей следить за соблюдением договоров Евросоюза, а не за выборами в демократических странах. Как считают итальянские СМИ, глава Еврокомиссии подтвердила версию правых партий Италии, согласно которой ЕК принимает меры против таких государств, как Венгрия и Польша, не из-за того, что они нарушают верховенство права, а скорее из-за их политической ориентации.

В ближайшее время, по мнению авторов, к этому списку может присоединиться и Рим. Ранее фон дер Ляйен пригрозила Италии рядом мер из-за возможного разлада с ней в случае победы на парламентских выборах 25 сентября правоцентристской коалиции.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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