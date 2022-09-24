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1 час назад

В Запорожской области предотвратили теракт на ЛЭП

ТАСС

Теракт на ЛЭП предотвращен в поселке городского типа Акимовка в Запорожской области. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

В Запорожской области предотвращен теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Жители поселка городского типа Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - заявили в ВГА.

Мэр Донецка сообщил о пожаре в ТЦ «Золотое кольцо»

Как уточнили в пресс-службе, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".

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