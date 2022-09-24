В Запорожской области предотвращен теракт

"Жители поселка городского типа Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - заявили в ВГА.