В Запорожской области предотвращен теракт

Теракт на ЛЭП предотвращен в поселке городского типа Акимовка в Запорожской области. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
"Жители поселка городского типа Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство. Оно было уничтожено путем контролируемого подрыва на месте", - заявили в ВГА.
Как уточнили в пресс-службе, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".