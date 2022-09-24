Китай назвал условие установления мира в Тайваньском проливе

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.
«Только при условии национального воссоединения Тайваньский пролив обретёт устойчивый мир», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не имеет права судить тайваньский вопрос, Китай не потерпит иностранного вмешательства.
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.