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24 минуты назад

Раскрыто состояние пострадавших от обстрела ВСУ членов избиркома в Горловке

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Двоих членов выездной избирательной комиссии в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) контузило в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

Раскрыто состояние пострадавших от обстрела ВСУ членов избиркома в Горловке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») нанесли удар по Горловке, контузило двух членов избирательной комиссии. Мужчина и женщина в результате обстрела получили акубаротравмы, находятся под наблюдением медиков», — уточнили в штабе.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате обстрела Горловки украинскими силами. «Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки по улице Яковенко ранение получил член УИК М. И. В., 1974 года рождения», — написал мэр города. По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

23 сентября в ДНР и Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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