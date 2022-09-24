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20 минут назад

Явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 31,79%

ТАСС

Общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составляет 31,79%. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 31,79%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей", - сказала Захарова.

Она уточнила, что жители Херсонской области на референдуме в субботу голосовали более активно, чем в пятницу. В следующие дни избирком ожидает увеличения суточной явки избирателей. Также Захарова отметила, что нарушений и провокаций во второй день голосования выявлено не было. За ходом референдума следят наблюдатели из Германии, Сербии, Турции и Франции.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.

В мире,Марина Захарова,
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