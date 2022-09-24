Явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 31,79%

Общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составляет 31,79%. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова .

"Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей", - сказала Захарова.

Она уточнила, что жители Херсонской области на референдуме в субботу голосовали более активно, чем в пятницу. В следующие дни избирком ожидает увеличения суточной явки избирателей. Также Захарова отметила, что нарушений и провокаций во второй день голосования выявлено не было. За ходом референдума следят наблюдатели из Германии, Сербии, Турции и Франции.