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10 минут назад

Трюдо отменил визит в Японию на госпохороны Абэ из-за последствий урагана "Фиона"

ТАССиещё 2

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение отменить запланированный визит в Японию из-за последствий урагана "Фиона". Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Трюдо отменил визит в Японию на похороны Абэ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трюдо должен был посетить Японию для участия в государственных похоронах экс-премьера Синдзо Абэ, которые пройдут 27 сентября.

По последним данным, свыше 500 тыс. домохозяйств и других строений лишились электроснабжения в атлантических канадских провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда из-за урагана "Фиона". Стихия принесла в регион проливные дожди и сильный ветер, максимальные порывы которого достигали 45 м/с. В результате разгула стихии произошли массовые обрывы на линиях электропередачи, повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, сорваны крыши с домов.

В мире,Джастин Трюдо,Синдзо Абэ,
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