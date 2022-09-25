Трюдо отменил визит в Японию на похороны Абэ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение отменить запланированный визит в Японию из-за последствий урагана "Фиона". Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo .

Трюдо должен был посетить Японию для участия в государственных похоронах экс-премьера Синдзо Абэ , которые пройдут 27 сентября.

По последним данным, свыше 500 тыс. домохозяйств и других строений лишились электроснабжения в атлантических канадских провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда из-за урагана "Фиона". Стихия принесла в регион проливные дожди и сильный ветер, максимальные порывы которого достигали 45 м/с. В результате разгула стихии произошли массовые обрывы на линиях электропередачи, повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, сорваны крыши с домов.