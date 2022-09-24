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16 минут назад

В Донбассе, Запорожье и Херсоне оценили готовность участвовать в голосовании

Большинство жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей заявили о готовности принять участие в референдумах, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ИНСОМАР.

В Донбассе, Запорожье и Херсоне оценили готовность участвовать в голосовании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники института провели телефонных опрос жителей освобожденных территорий , чтобы оценить общественные настроения в регионе. Наибольшую готовность принять участие в референдуме высказали жители ЛНР — 91 процент респондентов. В ДНР о намерении проголосовать высказались 89 процентов, в Запорожье — 82 процента, в Херсонской области — 72 процента респондентов.

«В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, вынесенный на референдум, и абсолютное большинство участников опроса поддерживают вхождение в состав Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

За присоединение к России высказались 97 процентов опрошенных жителей ЛНР и 94 процента респондентов из ДНР, из Запорожской и Херсонской областей — 84 и 83 процента соответственно.

Опрос проводился 23 сентября, в нем приняли участие по 1000 респондентов каждой из указанных территории.

Ранее журналист Александр Асафов рассказал, что несмотря на силовое и информационное давление на жителей Запорожской области, в первый день референдума люди голосовали очень активно, чувствовалось высокое воодушевление. Обстановка в городе спокойная, несмотря на ряд ограничений по безопасности.

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