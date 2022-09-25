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8 минут назад

В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина

Lenta.ruиещё 9

Британия не должна разжигать конфликт на Украине, а напротив, пытаться достичь мира. Об этом пишет обозреватель Питер Хитченс для издания Daily Mail.

В Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей статье автор недоумевает, почему у Великобритании на Украине такие интересы, и почему она отправляет туда оружие, несмотря на серьезные проблемы с бюджетом и собственными вооруженными силами.

Кроме того, Хитченс отмечает, что конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне.

«Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная», — пишет автор.

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Журналист считает, что было бы крайне глупо относиться к словам президента России Путина про применение ядерного оружия, как к блефу.

«Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической», — резюмируется в материале.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Подобные высказывания он назвал неуместными. По мнению телеведущего, такие призывы также говорят о невменяемости их автора.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Путин,
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