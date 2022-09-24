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12 минут назад

Премьер Греции предостерег Турцию от пересечения красных линий

Илья Родин

Намерения Турции поставить под вопрос суверенитет греческих островов станут красной линией для Греции, предостерег премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Об этом пишет ТАСС.

Премьер Греции предостерег Турцию от пересечения красных линий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мицотакис подчеркнул, что турецкие официальные лица позволяют себе все более агрессивные высказывания в адрес Греции.

Премьер напомнил, что Анкара делает резкие заявления на постоянной основе. В частности, она угрожала войной в случае расширения Грецией территориальных вод с 6 морских миль до 12, требовала отдать большие острова в Эгейском море (Хиос и Родос).

По оценке политика, действия и высказывания Турции «подрывают стабильность в Восточном Средиземноморье».

Мицотакис предупредил, что Афины не позволят Анкаре пересечь красную линию, которой является «постановка Турцией вопроса о суверенитете Греции над греческими островами».

Вместе с тем, пояснил политик, страна не представляет угрозы для Турции. У народов двух соседних государств есть долгая история мирного сосуществования и взаимодействия.

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Мицокитас призвал Анкару к нормализации отношений, действиям в духе взаимного уважения, на основе международного права.

В мире,Кириакос Мицотакис,
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