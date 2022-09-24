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53 минуты назад

Запорожские власти сравнили Украину со злой мачехой

Национальная Служба Новостейиещё 3

Запорожская область навсегда уходит из состава Украины, которая была для местных жителей «злой мачехой». Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Запорожские власти сравнили Украину со злой мачехой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Рогов указал, что Киев мог бы расстаться с Запорожьем мирно, однако Украина избрала другой путь и теперь ассоциируется у населения с «кровью, страданием, террором и смертью». В пятницу в Запорожской области стартовал референдум по вопросу вхождения в состав РФ, голосование продлится до 27 сентября.

В мире,Владимир Рогов,
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