Французы обвинили Зеленского в наглости из-за требования к Израилю

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он шокирован отсутствием поставок вооружений со стороны Израиля, возмутило французских пользователей Twitter. Слова украинского лидера привел аккаунт телеканала LCP, передает РИА Новости.

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Жители Франции обвинили Киев в наглости.

Один из пользователей заметил, что у Израиля могут быть свои проблемы в области безопасности, поэтому властям нужны вооружения для собственной защиты.

«Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?» — спросил он.

Другой комментатор указал, что Зеленский винит Израиль в отсутствии поставок вооружений на Украину так, будто помогать им — обязанность каждой страны.

«Да он просто сумасшедший, если раскидывается такими заявлениями», — заметил еще один пользователь.

Другой написал, что Зеленский слишком много говорит об оружии, и «для разнообразия» ему стоило бы заговорить о мирных переговорах.