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27 минут назад

Французы обвинили Зеленского в наглости из-за требования к Израилю

Елена Прошина

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он шокирован отсутствием поставок вооружений со стороны Израиля, возмутило французских пользователей Twitter. Слова украинского лидера привел аккаунт телеканала LCP, передает РИА Новости.

Французы обвинили Зеленского в наглости из-за требования к Израилю
Фото: ReutersReuters

Жители Франции обвинили Киев в наглости.

Один из пользователей заметил, что у Израиля могут быть свои проблемы в области безопасности, поэтому властям нужны вооружения для собственной защиты.

«Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?» — спросил он.

Другой комментатор указал, что Зеленский винит Израиль в отсутствии поставок вооружений на Украину так, будто помогать им — обязанность каждой страны.

«Да он просто сумасшедший, если раскидывается такими заявлениями», — заметил еще один пользователь.

Другой написал, что Зеленский слишком много говорит об оружии, и «для разнообразия» ему стоило бы заговорить о мирных переговорах.

Агентство отмечает, что Зеленский не впервые выражает недовольство касательно действий Израиля. Ранее на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он доложил, что все еще ждет положительного ответа от Тель-Авива по вопросу поставок систем противовоздушной обороны, но израильская сторона молчит.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,
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