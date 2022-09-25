США анонсировали новые санкции против России в ответ на референдумы

Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых антироссийских санкциях в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

Также в интервью Салливан отметил, что в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования ядерного оружия.