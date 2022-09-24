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21 минуту назад

США обратились с призывом к американцам на фоне событий на Украине

Елена Прошина

В Белом доме порекомендовали гражданам США не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Такое заявление сделала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

США обратились с призывом к американцам на фоне событий на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину», — сказала она.

Как пишет издание, Жан-Пьер заявила, что США одобряют заключение договоренности об обмене пленными между Россией и Украиной. Эта договоренность также предусматривает возвращение двух граждан США на родину.

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Пресс-секретарь Белого дома указала, что Вашингтон благодарен Киеву за включение в свои переговоры всех военнопленных, вне зависимости от их национальности. Она подчеркнула, что семьи попавших в плен американцев ждут своих родных домой.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака подверг жесткой критике решение Белого дома запросить у Конгресса США еще 11 миллиардов долларов для предоставления военной помощи Украине. Он считает, что администрация президента США Джо Байдена, подготавливая очередной пакет финансовой помощи для Украины, обрекает американских граждан на «жизнь в аду»,

«Кто голосовал за войну с Украиной в США и почему рабочий класс должен платить за это?» — задался вопросом он.

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