Ален Делон пообещал приехать в Киев

Актер Ален Делон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Киев, когда сможет нормально ходить. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, соответствующее обещание Делон дал Зеленскому, когда брал у главы Украины интервью. Его транслировали 23 сентября все французские телеканалы.
Во время интервью Зеленский, в частности, пригласил актера приехать в Киев.
«Я приеду, когда смогу нормально ходить. Это не так далеко и стоит того, чтобы поехать, я не боюсь», — ответил на приглашение Зеленского Делон.
Напомним, что проблемы с ногами у 86-летнего актера начались в 2017 году. Ему даже пришлось пройти через шунтирование бедренной артерии.