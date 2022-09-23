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3 минуты назад

Ален Делон пообещал приехать в Киев

Елена Прошина

Актер Ален Делон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Киев, когда сможет нормально ходить. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ален Делон пообещал приехать в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, соответствующее обещание Делон дал Зеленскому, когда брал у главы Украины интервью. Его транслировали 23 сентября все французские телеканалы.

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Во время интервью Зеленский, в частности, пригласил актера приехать в Киев.

«Я приеду, когда смогу нормально ходить. Это не так далеко и стоит того, чтобы поехать, я не боюсь», — ответил на приглашение Зеленского Делон.

Напомним, что проблемы с ногами у 86-летнего актера начались в 2017 году. Ему даже пришлось пройти через шунтирование бедренной артерии.

В мире,Ален Делон,Владимир Зеленский,
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