Европейская страна исчерпала возможности по поддержке беженцев

Управляющий директор федерального агентства Австрии по поддержке беженцев Андреас Ахрайнер заявил, что возможности агентства в вопросе беженцев исчерпаны, а пункты первичного приема людей из Украины переполнены. Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.
«Наши возможности исчерпаны, да. Конечно, мы находимся в процессе поиска альтернативных помещений. Но это не может быть ответом в долгосрочной перспективе», – заявил он.
Ахрайнер также добавил, что в скором времени свободных мест в пунктах приема и размещения беженцев вообще не останется, так как агентство «достигло предела вместимости объектов». При этом Ахрайнер уточнил, что беженцы регулярно уезжают в другие страны, поэтому озвученные цифры «всегда мобильны».
Андреас Ахрайнер также прокомментировал ситуацию, при которой частные лица, которые предоставили беженцам из Украины приют, начинают чувствовать себя брошенными государством из-за роста цены на электроэнергию и газ. Он рассказал, что тоже озабочен этим вопросом.
«Я вижу здесь вызов. Некоторые субсидии за обеспечение уже были увеличены, и теперь мы также работаем над тем, чтобы необходимая информация была доступна просто и централизованно. Но да, если затраты на снабжение значительно вырастут, это придется снова улучшать», – рассказал он.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за переговоры между Россией и Украиной для прекращения огня.