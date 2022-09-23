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30 минут назад

Возможности Австрии по поддержке беженцев исчерпаны

Елена Прошина

Управляющий директор федерального агентства Австрии по поддержке беженцев Андреас Ахрайнер заявил, что возможности агентства в вопросе беженцев исчерпаны, а пункты первичного приема людей из Украины переполнены. Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.

Европейская страна исчерпала возможности по поддержке беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши возможности исчерпаны, да. Конечно, мы находимся в процессе поиска альтернативных помещений. Но это не может быть ответом в долгосрочной перспективе», – заявил он.

Ахрайнер также добавил, что в скором времени свободных мест в пунктах приема и размещения беженцев вообще не останется, так как агентство «достигло предела вместимости объектов». При этом Ахрайнер уточнил, что беженцы регулярно уезжают в другие страны, поэтому озвученные цифры «всегда мобильны».

Беженцев с Украины начали лишать поддержки в ЕС

Андреас Ахрайнер также прокомментировал ситуацию, при которой частные лица, которые предоставили беженцам из Украины приют, начинают чувствовать себя брошенными государством из-за роста цены на электроэнергию и газ. Он рассказал, что тоже озабочен этим вопросом.

«Я вижу здесь вызов. Некоторые субсидии за обеспечение уже были увеличены, и теперь мы также работаем над тем, чтобы необходимая информация была доступна просто и централизованно. Но да, если затраты на снабжение значительно вырастут, это придется снова улучшать», – рассказал он.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за переговоры между Россией и Украиной для прекращения огня.

В мире,Карл Нехаммер,ЕС,
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