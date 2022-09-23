Европейская страна исчерпала возможности по поддержке беженцев

«Я вижу здесь вызов. Некоторые субсидии за обеспечение уже были увеличены, и теперь мы также работаем над тем, чтобы необходимая информация была доступна просто и централизованно. Но да, если затраты на снабжение значительно вырастут, это придется снова улучшать», – рассказал он.