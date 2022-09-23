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1 минуту назад

Украина разделила области на четыре типа

Елена Прошина

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство страны условно поделило все области на четыре вида – фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина разделила области на четыре типа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кабинет министров Украины условно разделил все области Украины на четыре типа: фронтовые, опорные, деоккупированные и тыловые, согласно близости фронта и основных задач во время войны», – заявил Чернышов.

Он также добавил, что в категорию тыловых вошли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая. Опорными регионами признаны шесть областей: Кировоградская, Винницкая, Днепропетровская, Черкасская, Одесская и Полтавская. Фронтовыми регионами по прежнему считается Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Освобожденными же регионами власти Украины назвали Сумскую и Черниговскую области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла страны в Германии.

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