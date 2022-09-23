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4 минуты назад

В Италии потребовали разъяснений от ЕК после слов ее главы о выборах в республике

Елена Прошина

Евродепутаты от итальянской правоцентристкой партии «Лига» Марко Дзанни и Марко Кампоменози потребовали у Еврокомиссии разъяснения высказываний главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выборах в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.

В Италии потребовали разъяснений от Урсулы фон дер Ляйен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ЕК готовы использовать те же инструменты, что в Польше и Венгрии против Италии, если ситуация на предстоящих выборах в стране «пойдет в сложном направлении». В частности, она указывала на урезание финансирования.

Глава Еврокомиссии «пригрозила» Италии

«Не считает ли Урсула фон дер Ляйен эти слова заявлением, наносящим ущерб принципу независимости ЕК? Может ли председатель Европейской комиссии пояснить, что она имела в виду под "сложной ситуацией" и на основании чего она сделала эту предварительную оценку?» — обратились к ЕК итальянские депутаты.

Еще один депутат «Лиги» Маттео Сальвини призвал главу Еврокомиссии «уважать голос свободного, демократического и суверенного итальянского народа» и «отказаться от намерений вмешаться во внутренние дела» страны. Он назвал слова фон дер Ляйен «институциональным запугиванием». Сальвини указал на то, что если в Брюсселе намерены урезать «полагающиеся Италии средства» только из-за победы «Лиги» в предвыборной гонке, то государству стоит «переосмыслить настоящую Европу».

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