В Италии потребовали разъяснений от Урсулы фон дер Ляйен

Евродепутаты от итальянской правоцентристкой партии «Лига» Марко Дзанни и Марко Кампоменози потребовали у Еврокомиссии разъяснения высказываний главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выборах в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.

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Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ЕК готовы использовать те же инструменты, что в Польше и Венгрии против Италии, если ситуация на предстоящих выборах в стране «пойдет в сложном направлении». В частности, она указывала на урезание финансирования.

«Не считает ли Урсула фон дер Ляйен эти слова заявлением, наносящим ущерб принципу независимости ЕК? Может ли председатель Европейской комиссии пояснить, что она имела в виду под "сложной ситуацией" и на основании чего она сделала эту предварительную оценку?» — обратились к ЕК итальянские депутаты.