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54 минуты назад

В США трехлетний ребенок застрелил свою мать

Елена Прошина

В американском штате Южная Каролина трехлетний ребенок случайно застрелил свою 33-летнюю мать Кэролин Буш на глазах у бабушки. Об этом сообщает Daily Mail.

В США трехлетний ребенок застрелил свою мать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, инцидент произошел в районе восьми часов утра 21 сентября. Трехлетний ребенок нашел пистолет, а затем случайно выстрелил в свою мать в их доме в Спартанбурге. Все это произошло на глазах его бабушки.

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Кэролин Буш экстренно доставили в местную больницу, но спасти не смогли. Она скончалась через два часа после того, как получила ранение.

Мать 33-летней женщины и бабушка ребенка, находясь в медучреждении, рассказала полицейским о случившемся.

«Расследование по делу продолжается, но в офисе шерифа Спартанбурга заявили, что ее рассказ подтверждается как уликами на месте происшествия, так и травмами жертвы», — говорится в материале.

Никаких других подробностей инцидента сотрудники правоохранительных органов не привели.

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